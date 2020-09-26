Президент Владимир Зеленский посетил курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Золочевского, который получил ранения в результате катастрофы военного самолета АН-26 накануне вечером вблизи Чугуева.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей в Facebook, опубликовав фото курсанта.
– 20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета АН-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи, - написал президент.
В сообщении говорится, что Вячеслав Золочевский после падения самолета пытался спасти своего побратима, на которого перекинулся огонь. Однако, к сожалению, этот военный умер от ожогов утром 26 сентября.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое курсантов из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.
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Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Президент Владимир Зеленский посетил курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Золочевского, который получил ранения в результате катастрофы военного самолета АН-26 накануне вечером вблизи Чугуева.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей в Facebook, опубликовав фото курсанта.
– 20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета АН-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи, - написал президент.
В сообщении говорится, что Вячеслав Золочевский после падения самолета пытался спасти своего побратима, на которого перекинулся огонь. Однако, к сожалению, этот военный умер от ожогов утром 26 сентября.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое курсантов из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.
Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.