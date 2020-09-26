Президент Владимир Зеленский посетил курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Золочевского, который получил ранения в результате катастрофы военного самолета АН-26 накануне вечером вблизи Чугуева.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей в Facebook, опубликовав фото курсанта.

– 20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета АН-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи, - написал президент.

В сообщении говорится, что Вячеслав Золочевский после падения самолета пытался спасти своего побратима, на которого перекинулся огонь. Однако, к сожалению, этот военный умер от ожогов утром 26 сентября.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое курсантов из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.