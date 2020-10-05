Члены городской избирательной комиссии Николаева после полуночи, 5 октября, нашли недостающие документы политических партий.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, ранее, проводя опись документов, горизбирком на заседании составил акт о нехватке части документов партий «Пропозиція», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «За майбутнє» а также всего комплекта документов партий «Слуга народа» и Перемога Пальчевского».

Об этом также было написано соответствующее обращение в полицию.

Спустя некоторое время, проводя повторный осмотр помещения №262 избирательной комиссии, члены ТИК нашли в отдельно стоящем шкафу папки с документами партий «Слуга народа», «Перемога Пальчевского», «За майбутнє» и «Пропозиція».

Отметим, что таким образом хранились только эти документы - остальные же документы были в сейфе горизбиркома.

Оригиналов списков кандидатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» по-прежнему не нашли.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

Сегодня горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким назвал произволом и охарактеризовал как рейдерский захват происходящее сегодня в ТИК.