Швейцария включила в список санкций 40 белорусских чиновников за фальсификацию выборов и причастность к насилию над участниками протестов в стране.

Об этом говорится на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Санкции Швейцарии включают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

— Федеральный департамент экономики изменил перечень лиц, добавленных к постановлению о мерах против Беларуси. В список добавлено 40 человек. Мероприятия вступают в силу в 18:00 13 октября 2020, — говорится в сообщении.

Как пишет «Наша Нива», в «черный список» попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, экс-генпрокурор Александр Канюк, председатель ЦИК Лидия Ярмошина и другие представители ЦИК.

Впервые Швейцария ввела санкции против белорусских чиновников в связи с пренебрежением к верховенству права на президентских выборах в марте 2006 года и серьезными нарушениями прав человека.

28 июня 2006 Федеральный совет принял решение о применении принудительных мер в отношении Беларуси и выдал соответствующее постановление. Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям, которые Европейский союз ввел в отношении Беларуси 18 мая 2006 года.

Напомним, ранее власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза. Такое решение было принято в ответ на введение санкций со стороны ЕС.