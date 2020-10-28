Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области назвала несколько причин трагедии, среди которых выделила основные: отсутствие контроля за полетами со стороны руководства Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и системные нарушения правил полетов в вузе.
Об этом во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.
Причинами катастрофы также стали недостаточная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером, отказ системы управления двигателя и нарушения плановой таблицы полетов.
Кроме этого, комиссия пришла к выводу, что были еще 6 опасных факторов, которые привели к падению Ан-26:
отказ системы ГРТ-24 и системы управления левого двигателя;
экипажу не удалось выровнять тягу обоих двигателей;
экипаж выпустил закрылки, когда самолет заходил на посадку;
произошел несвоевременный перевод самолета на снижение;
экипаж создал искусственную несимметричность тяги главной установки.
Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет. В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку. Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
Единственным выжившим в катастрофе оказался 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что спасся благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
При этом, 7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
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Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области назвала несколько причин трагедии, среди которых выделила основные: отсутствие контроля за полетами со стороны руководства Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и системные нарушения правил полетов в вузе.
Об этом во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.
Причинами катастрофы также стали недостаточная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером, отказ системы управления двигателя и нарушения плановой таблицы полетов.
Кроме этого, комиссия пришла к выводу, что были еще 6 опасных факторов, которые привели к падению Ан-26:
отказ системы ГРТ-24 и системы управления левого двигателя;
экипажу не удалось выровнять тягу обоих двигателей;
экипаж выпустил закрылки, когда самолет заходил на посадку;
произошел несвоевременный перевод самолета на снижение;
экипаж создал искусственную несимметричность тяги главной установки.
Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет. В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку. Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
Единственным выжившим в катастрофе оказался 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что спасся благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
При этом, 7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.