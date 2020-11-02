Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко надеется, что депутаты текущего созыва проголосуют за принятие средств из госбюджета на строительство объездной дороги в Витовском и Корабельном районах.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Я как человек, который видит во всём конструктивную работу, считаю, уже выборы прошли, нужно отбросить политику многим моим коллегам. Всё-таки эта объездная дорога нужна всем. Почему не принять эти деньги, зачем их держать до декабря, зачем играть сейчас в политику? Мы уже сейчас понимаем, какие партии проходят, кто будет депутатом. Я как депутат буду работать и мне, например, непонятно, какая разница: что я сейчас нажму кнопку, наоборот это лучше для области, или мы это в декабре сделаем, в лучшем случае, в середине. Или они вернутся вообще в государственный бюджет, — отметила Виктория Москаленко.
Она считает, что Николаевская областная администрация в ближайшие несколько дней внесет проект бюджета с изменениями, и депутаты оперативно его рассмотрят.
Отметим, что 6 июля, в Николаевском городском совете прошла встреча посвященная проблеме большегрузного транспорта, которую организовал мэр Александр Сенкевич. По результатам заседания было принято решение создать рабочую группу, в которую будут входить представители мэрии, Николаевской ОГА, Администрации морских портов, стивидорных компаний, сотрудники полиции, представители «Укрзалізниці», народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Гайду, а также жители улицы Железнодорожной, которые будут заниматься разработкой решения озвученных проблем. Однако, спустя две недели вопрос не сдвинулся с мертвой точки по вине чиновников мэрии. После чего, николаевцы обратились к главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и попросили проконтролировать создание рабочей группы, которая должна заняться решением проблемы с фурами на улицах города.
Ранее, Давид Арахамия заявил, что в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Давиду Арахамии не место в Верховной Раде Украины, поскольку тот не смог «глубоко разобраться» в проблеме с фурами в городе.
При этом, в пятницу вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требовали решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Также сообщалось, что фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация морских портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Также сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из фур с зерном, которые направляются в порты.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Отметим, что Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности, неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого, в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности, в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.
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Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко надеется, что депутаты текущего созыва проголосуют за принятие средств из госбюджета на строительство объездной дороги в Витовском и Корабельном районах.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Я как человек, который видит во всём конструктивную работу, считаю, уже выборы прошли, нужно отбросить политику многим моим коллегам. Всё-таки эта объездная дорога нужна всем. Почему не принять эти деньги, зачем их держать до декабря, зачем играть сейчас в политику? Мы уже сейчас понимаем, какие партии проходят, кто будет депутатом. Я как депутат буду работать и мне, например, непонятно, какая разница: что я сейчас нажму кнопку, наоборот это лучше для области, или мы это в декабре сделаем, в лучшем случае, в середине. Или они вернутся вообще в государственный бюджет, — отметила Виктория Москаленко.
Она считает, что Николаевская областная администрация в ближайшие несколько дней внесет проект бюджета с изменениями, и депутаты оперативно его рассмотрят.
Отметим, что 6 июля, в Николаевском городском совете прошла встреча посвященная проблеме большегрузного транспорта, которую организовал мэр Александр Сенкевич. По результатам заседания было принято решение создать рабочую группу, в которую будут входить представители мэрии, Николаевской ОГА, Администрации морских портов, стивидорных компаний, сотрудники полиции, представители «Укрзалізниці», народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Гайду, а также жители улицы Железнодорожной, которые будут заниматься разработкой решения озвученных проблем. Однако, спустя две недели вопрос не сдвинулся с мертвой точки по вине чиновников мэрии. После чего, николаевцы обратились к главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и попросили проконтролировать создание рабочей группы, которая должна заняться решением проблемы с фурами на улицах города.
Ранее, Давид Арахамия заявил, что в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Давиду Арахамии не место в Верховной Раде Украины, поскольку тот не смог «глубоко разобраться» в проблеме с фурами в городе.
При этом, в пятницу вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требовали решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Также сообщалось, что фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация морских портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Также сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из фур с зерном, которые направляются в порты.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Отметим, что Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности, неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого, в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности, в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.