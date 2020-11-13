Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко считает, что новым мэром Николаева должен стать его коллега по партии Владислав Чайка, так как городу нужно «чуть-чуть взлететь».

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Владимир Фроленко

— Я считаю, что нашему городу нужно чуть-чуть взлететь. А для того, чтобы взлететь нужны крылья. А крылья есть только у Владислава Чайки, — заявил Владимир Фроленко.

Отметим, что в первом туре выборов мэра Владислав Чайка использовал в своей предвыборной кампании слоган — «Николаеву пора расправить крылья».

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Владислав Чайка

Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».

Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.