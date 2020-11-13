Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко считает, что новым мэром Николаева должен стать его коллега по партии Владислав Чайка, так как городу нужно «чуть-чуть взлететь».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Я считаю, что нашему городу нужно чуть-чуть взлететь. А для того, чтобы взлететь нужны крылья. А крылья есть только у Владислава Чайки, — заявил Владимир Фроленко.
Отметим, что в первом туре выборов мэра Владислав Чайка использовал в своей предвыборной кампании слоган — «Николаеву пора расправить крылья».
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.
Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко считает, что новым мэром Николаева должен стать его коллега по партии Владислав Чайка, так как городу нужно «чуть-чуть взлететь».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Я считаю, что нашему городу нужно чуть-чуть взлететь. А для того, чтобы взлететь нужны крылья. А крылья есть только у Владислава Чайки, — заявил Владимир Фроленко.
Отметим, что в первом туре выборов мэра Владислав Чайка использовал в своей предвыборной кампании слоган — «Николаеву пора расправить крылья».
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.