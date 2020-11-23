Дебаты вышедших во второй тур кандидатов в мэры Николаева Александра Сенкевича и Владислава Чайки на смотрели 36,1% избирателей.

Как свидетельствуют результаты экзитпола издания «НикВести», дебаты на телеканале «Суспільне. Миколаїв» не смотрели 63,9% избирателей.

Опрос проводился в воскресенье, 22 ноября, в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Количество участков, на которых работали интервьюеры было, определено пропорционально количеству избирателей в каждом районе города. Опрос проводился на 28 больших участках (более 2000 избирателей на каждом), всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%.

Напомним, что что на дебатах, которые состоялись между кандидатами на пост городского головы 20 ноября, Александр Сенкевич и Владислав Чайка рассказали, будет ли каждый из них в случае своей победы строить в Николаеве мусороперерабатывающий завод.

Кроме того действующий городской голова пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, если его повторно изберут городским головой, а его оппонент рассказал, почему его надстройка закрывает окна муниципального выставочного зала на Соборной.

При этом, Владислав Чайка рассказал о своей команде, с которой планирует прийти к власти в городе, если победит на выборах мэра, а Александр Сенкевич рассказал, что рассматривает возможность предложить кандидатуры бизнесменов Дмитрия Иванова и Дмитрия Фалько в качестве вице-мэров Николаева.

Также кандидат на должность мэра Николаева от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что ему «не составит никакого труда управлять городом».

В ходе дебатов Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, по каким схемам с недвижимостью работают предприятия, близкие к бизнесмену Владиславу Чайке, который баллотируется в мэры города.