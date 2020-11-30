Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что политсила не признает победившего на выборах Александра Сенкевича легитимным городским головой Николаева.

Об этом он написал в комментариях к посту журналиста Олега Деренюги в Facebook.

Он сообщил, что «ОПЗЖ» будет опровергать победу Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в суде.

— Только мы реально идём в суды. И Сенкевича легитимным мэром не считаем. И лёгкой жизни ему не дадим. Всеми законными способами, — написал Олег Волошин.

Напомним, Владислав Чайка продолжает называть себя победителем и считает, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Вечером 30 ноября стало известно, что Пятый Апелляционный административный суд отказал Владиславу Чайке в деле об отмене результатов выборов Николаевского городского головы.

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Владислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Примечательно, что в Гражданской сети «ОПОРА» не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.

Известно, что Владислав Чайка 28 ноября подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом.