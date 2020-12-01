Глава городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», новоизбранный депутат Николаевского горсовета Артем Ильюк заявил, что мэр Александр Сенкевич не хочет идти на диалог с депутатами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя решение горизбиркома назначить сессию на 10 декабря и заявления коллег от разных фракций по этому поводу.

Артем Ильюк призвал их к совместному диалогу, а «не вестись на поводу у подстрекателей к раздору в депутатском корпусе». Также он заявил, что городской голова выбрал «зведомо ошибочный путь» вместо того, чтобы наладить коммуникацию с новоизбранным горсоветом.

— Если мэр решил, что диалог с депутатами ему не нужен — это заведомо ошибочный путь. Мы все избраны николаевцами и должны работать на развитие города. Поэтому прошу прекратить позорную практику прошлых лет и приступить к работе, — написал он.

Также Артем Ильюк ответил на заявления коллег о том, что бюджет на 2021 год будет принят поздно.

— А все, кто так «обеспокоен» бюджетом Николаева, пусть задастся вопросом — а готов ли проект бюджета? Если да, почему его не начал рассматривать текущий созыв горсовета, почему проект бюджета не опубликован на сайте мэрии для ознакомления? — резюмировал депутат.

Отметим, руководитель Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже - 10 декабря - стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые принимали решение о дате проведения первой сессии горсовета по лунному календарю.

Как известно, 30 ноября на своем заседании городская избирательная комиссия Николаева приняла решение назначить первую сессию новоизбранного городского совета на 10 декабря. По словам членов комиссии, дату им помог выбрать «лунный календарь».

Напомним, Артем Ильюк заявил, что городская избирательная комиссия — это независимый орган, а новоизбранному городскому совету следует подчиниться ее решению.