Мэр Николаева Александр Сенкевич ответил новоизбранному депутату горсовета Артему Ильюку на заявление о нежелании идти на диалог с депутатским корпусом.

В комментарии корреспонденту НикВести городской голова сказал, что для того, чтобы наладить диалог и собрать лидеров фракций, нужно провести рабочее пленарное заседание сессии.

Александр Сенкевич дал понять, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», городскую организацию которой возглавляет Артем Ильюк, пытается сделать Николаев заложником своих амбиций.

— Меня удивляет, как иезуитски город пытаются сделать заложником амбиций представителей отдельной политической силы. Это недопустимо. Еще до выборов я обещал, что буду вести переговоры в публичной плоскости. Я работаю не по чьим-то понятиям, а в рамках действующего законодательства. Чтоб собрать лидеров депутатских фракций, необходимо сначала провести рабочее пленарное заседание сессии, на котором будет проинформировано о регистрации соответствующей фракции и об избрании ее руководителя. Уже после этого можно собирать руководителей, которые будут иметь соответствующие полномочия, — сказал мэр.

Отметим, что согласно части 4 статьи 27 закона «О статусе депутатов местных советов», председательствующий (в данном случае городской голова, — прим.) на пленарном заседании совета информирует депутатов о регистрации такой депутатской фракции и ее членах.

Мэр добавил, что «ОПЗЖ» сама препятствует открытому диалогу между городским головой и депутатами от разных партий.

— Чтобы ускорить этот процесс, отдельным представителям отдельной партии следовало бы повлиять на подконтрольных им членов горизбиркома, чтобы сессия состоялась раньше, а не по лунному календарю. Оппонентам этого подхода я могу ответить только то, что вы сами препятствуете этому открытому диалогу, а том числе во вред депутатов, избранных от других партий, — сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич прокомментировал заявление Артема Ильюка по поводу проекта бюджета Николаева на 2021 год. Так, ранее депутат поинтересовался, готов ли проект бюджета. И если да, почему его не начал рассматривать текущий созыв горсовета и почему документ не опубликован на сайте мэрии.

Городской голова напомнил, что по закону проект бюджета должен быть обнародован за 10 дней до пленарного заседания. Поскольку «бюджетную» сессию он планирует провести 24 декабря, документ будет обнародован с соблюдением всех процедур.

Напомним, ранее глава городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», новоизбранный депутат Николаевского горсовета Артем Ильюк заявил, что мэр Александр Сенкевич не хочет идти на диалог с депутатами.

Как известно, 30 ноября на своем заседании городская избирательная комиссия Николаева приняла решение назначить первую сессию новоизбранного городского совета на 10 декабря. По словам членов комиссии, дату им помог выбрать «лунный календарь».

Отметим, руководитель Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже - 10 декабря - стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые принимали решение о дате проведения первой сессии горсовета по лунному календарю.

В свою очередь, Артем Ильюк заявил, что городская избирательная комиссия — это независимый орган, а новоизбранному городскому совету следует подчиниться ее решению.