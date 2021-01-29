В течение суток спасатели Николаевской области достали из снежных заносов 8 грузовиков, 42 легковые машины и 3 автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что для ликвидации последствий непогоды в течение суток привлекли 29 единиц техники повышенной проходимости и 93 человека личного состава.

Кроме этого была, оказана помощь 111 людям, в том числе — 4 детям, которые находились в автомобилях. Спасатели также распилили 2 дерева, которые упали и перекрыли движение на дорогах Николаевской области.

Стоит отметить, что как сообщают в ГСЧС Украины, на дорогах государственного и местного значения страны проезд обеспечен, за исключением ограничения движения грузовиков и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 «Одесса-Рени» и М-16 «Одесса-Кучурган» в Одесской области, а также М-13 «Кропивницкий-Платоново» в Николаевской области.

Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона.