Исполняющая обязанности директора детского городка «Сказка» в Николаеве Наталья Федец рассказала, что корабль улучшили и восстановили, а весной его планируют повторно покрасить.

Об этом она сказала в комментарии НикВести.

Как известно, накануне житель Николаева опубликовал фотографии, на которых показал состояние корабля и чаши бассейна после ремонта.

Наталья Федец отметила, что в проект реставрации входила только чаша бассейна и благоустройство территории вокруг корабля, а также добавила, что весной корабль будут красить повторно, так как из-за погодных условий он в не надлежащем виде.

— Относительно корабля было много вопросов. В проект входила чаша корабля, благоустройство прилегающих территорий: перекладывание плитки, установка фонарей, зеленые насаждения. Сам корабль, как отдельный объект, как сооружение, не входил в наш проект. Он просто был улучшен и восстановлен. Весной мы планируем еще раз его покрасить, так как зимой еще много осадков, и он сейчас в таком виде, потому что и грязь есть, и, скажем, болото, в кавычках, – сказала Наталья Федец.

Кроме того, будут восстанавливать крепления тросов, чтобы поднять паруса. По словам Натальи Федец, на месте, где элементы сейчас закреплены проволокой, раньше было крепление, но после открытия корабля его украли.

— Планируются ремонтные работы корабля, как отдельного объекта, еще планируется вывесить паруса. Они будут крепиться на определенные тросы, мы еще будем их пересматривать. Возможно, нужно восстановить крепления этих тросов к кораблю. Как раз то, что вы говорите о проволоке – кто-то снял это крепление троса к кораблю, его украли. Все это будет восстановлено, – отметила исполняющая обязанности директора.

Также Наталья Федец рассказала, что работы над внешним видом корабля ещё не закончены, но закрывать территорию надолго уже не будут.

— Это была не реставрация корабля, как это называют, а просто капитальный ремонт. Если мы делаем озеленение, мы можем не закрывать территорию корабля, так как оно не мешает работам. Если же работы касаются самого корабля, или где-то будут какие-нибудь изменения конструкции, возможно, день-два на корабль никого не пустят, чтобы там подсохла краска. По поводу волн также были замечания, они сделаны белыми по проекту, проект утвердили и их покрасили. Возможно, пересмотрим их, и палитра будет голубовато-синей. Конечно, это будут делать с улучшением погодных условий, весной, – также добавила Наталья Федец.

Отметим, что, согласно договору, капитальный ремонт в детском городке «Сказка» предусматривал реконструкцию бассейна вокруг корабля и благоустройство прилегающей территории. За три года ремонтных работ на объект потратили 6 210 600 гривен.

Напомним, что ремонт детского городка завершили в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

В интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».

В июне 2020 года депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

В июле 2020 года стало известно, что в Николаеве возобновили ремонтные работы по реконструкции корабля в детском городке «Сказка». Завершить объект планировалось к 1 октября 2020 года.

В ноябре 2020 года начальник Управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров заявил, что ремонт капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка» подходит к концу, а в середине декабря строительный забор, который стоял три года, будет демонтирован.

Также сообщалось, что ремонт корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве, который длится с 2017 года, планируют завершить в декабре 2020 года.