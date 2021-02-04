Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает создание Единого портала сообщений о коррупции.

Об этом пишет LB.ua.

Сообщается, что документ поддержали 253 нардепа.

— Внесены изменения в закон «О предупреждении коррупции», которыми предусмотрено создание правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции, - указано на сайте парламента.

Законом предусмотрено, что размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба. При этом размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

— Сообщение (о коррупции, - прим.) должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений настоящего Закона, которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, - также отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.