«Главе одного из районных судов города Луганска» сообщили о подозрении. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый возглавил районный суд так называемой «ЛНР» и начал осуществлять «правосудие» от ее имени.
«С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной «судебной ветви власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в делах, которые рассматривает «судья», принимаются незаконные решения, противоречащие законодательству Украины и нарушают права украинцев.
При этом отмечается, что подозреваемый продолжает судейскую деятельность и в настоящее время. Подозреваемый был объявлен в общегосударственный обыск.
Ранее в Одесской области контрразведчики СБУ задержали боевика, который служил в силовых ведомствах так званной «ЛНР».
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«Главе одного из районных судов города Луганска» сообщили о подозрении. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый возглавил районный суд так называемой «ЛНР» и начал осуществлять «правосудие» от ее имени.
«С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной «судебной ветви власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в делах, которые рассматривает «судья», принимаются незаконные решения, противоречащие законодательству Украины и нарушают права украинцев.
При этом отмечается, что подозреваемый продолжает судейскую деятельность и в настоящее время. Подозреваемый был объявлен в общегосударственный обыск.
Ранее в Одесской области контрразведчики СБУ задержали боевика, который служил в силовых ведомствах так званной «ЛНР».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа