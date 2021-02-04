Одним приоритетов Кабинета министров Украины является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции к Объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды», сообщает пресс-служба уряду.
– Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС, - сообщил он.
По его словам, в сотрудничестве Украины с европейскими партнерами приоритетным направлением остается внедрение «Зеленого курса».
Напомним, ранее сообщалось, что одной из стратегических целей развития экономики Украины до 2030 года является привлечение в развитие энергетической системы 40 миллиардов долларов, в том числе на генерацию 23 миллиарда долларов, на передачу и распределение 17 миллиардов долларов.
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Одним приоритетов Кабинета министров Украины является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции к Объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды», сообщает пресс-служба уряду.
– Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС, - сообщил он.
По его словам, в сотрудничестве Украины с европейскими партнерами приоритетным направлением остается внедрение «Зеленого курса».
Напомним, ранее сообщалось, что одной из стратегических целей развития экономики Украины до 2030 года является привлечение в развитие энергетической системы 40 миллиардов долларов, в том числе на генерацию 23 миллиарда долларов, на передачу и распределение 17 миллиардов долларов.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа