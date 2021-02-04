Одним приоритетов Кабинета министров Украины является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции к Объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды», сообщает пресс-служба уряду.

– Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС, - сообщил он.

По его словам, в сотрудничестве Украины с европейскими партнерами приоритетным направлением остается внедрение «Зеленого курса».

Напомним, ранее сообщалось, что одной из стратегических целей развития экономики Украины до 2030 года является привлечение в развитие энергетической системы 40 миллиардов долларов, в том числе на генерацию 23 миллиарда долларов, на передачу и распределение 17 миллиардов долларов.