На процессе по делу о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко прокурор попросила суд приговорить российского оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 950 тысяч рублей.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Также обвинение просит назначить Навальному наказание по совокупности приговоров в виде 3 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Однако, с учетом приговора по делу «Ив Роше», по которому его приговорили к 3,5 годам ареста и срока, проведенного им под домашним арестом, ему предстоит провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Защита Навального попросила суд оправдать политика по этому делу в связи с отсутствием состава преступления.

Прокурор Екатерина Фролова предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, которые она посчитала оскорбительными.

Навальный в ответ назвал себя «милым подсудимым» и заявил, что «мы присутствовали при рождении нового уголовного дела».

– Уже отдельное звание появилось «внук ветерана». Смотреть на это отвратительно. Это абсолютно абсурдно. Каждый момент этого дела - очевидная юридическая бессмыслица... Я уже почти месяц сижу, и такая штука - у меня нет соли в камере. И я ее заказываю в ларьке, но ее не везут. Жену прошу - закажи мне соли, но ее не везут. Огурцов куча. И вот позавчера у меня открывается окошечко и мне передают 3 килограмма соли. Поскольку о каких-то юридических вещах с вами, прокурор, говорить бессмысленно, может быть вы мне подскажете какой-нибудь рецепт, как засолить огурцы?, - сказал Алексей Навальный.

Заседание суда уже закончилось, его отложили на 20 февраля. Тогда должно прозвучать последнее слово Навального.

На этот же день назначена апелляция на решение суда по делу «Ив Роше».

Ранее суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Напомним, в январе 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции. После чего Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на акции протестов.