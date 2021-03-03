Андрей Головчанский, фото:NikLife

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Головчанский предложил членам комиссии по вопросам экологии обратиться к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой выделить из городского бюджета деньги для предприятия «Экотранс».

Об этом стало извсетно в среду, 3 марта, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского областного совета, сообщает издание Преступности.НЕТ.

В ходе обсуждения вопроса о заводе «Экотранс», на который жалуются жители близлежащих домов, Андрей Головчанский предложил комиссии обратиться к Сенкевичу и попросить его выделить субвенцию «хотя бы лет на пять», которая поможет руководства завода усовершенствовать оборудование и перестать загрязнять окружающую среду.

— Может обратиться к Сенкевичу, чтоб он помог из городского бюджета, субвенцию дал предпринимателю. Для усовершенствования оборудования, чтоб не загрязнялось, хотя бы лет на пять беспроцентное… Как бы я считаю, это лучше, чем подавать в суд сразу, — сказал Андрей Головчанский.

Когда глава комиссии Алла Ряжских, в ответ, предложила датировать все существующие предприятия из местных бюджетов, очевидно, пошутив, депутат отметил, что это хорошая идея.

— А почему бы и нет? Что государство делает для предприятий? Есть предприниматели, которые платят налоги, — отметил Андрей Головчанский.

В свою очередь, начальница управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко попыталась возразить Головчанскому, отметив, что предприятия подобного рода обязаны по закону придерживаться санитарных норм. При этом, она предложила комиссии обратиться в городской совет, чтобы руководство города обустроило санитарную зону вокруг завода.

— Если санитарная зона принадлежит городу, неужели город не может договориться с «Экотрансом» и облагородить зону? Я не думаю, что это вопрос, — сказала Лариса Бурденко.

В итоге, депутаты проголосовали за обращение к мэру Александру Сенкевичу по поводу обустройства санитарной зоны.

В сою очередь городской голова, комментируя данную новость в социальной сети Facebook высмеял данное предложение депутата облсовета.

— Могу дать 50 гривен. Чтобы он не вспоминал мою фамилию, — написал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.