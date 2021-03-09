Николаевский глиноземный завод, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, накопил на своих хранилищах уже 47,01 миллионов тонн красного шлама.

Об этом говорится в ответе управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации на запрос издания «Центр журналистских расследований».

Сообщается, что на шламохранилище №1, по информации НГЗ, накоплено 26 миллионов 635 тысяч 585 тонн, на шламохранилище №2 - 20 миллионов 372 тысячи 680 тонн красного шлама.

Год назад НикВести сообщали, что за последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасны отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама. По состоянию на 1 января 2019 года на шламохранилищах было накоплено 43,5 миллиона тонн красного шлама. Это 82,2% от всех накопленных отходов IV класса в Николаевской области. Количество накапливаемых опасных отходов увеличивалось за этот период на объем от 1,3 миллиона тонн до 1,7 миллиона тонн в год.

Как известно, «Николаевский глиноземный завод» создает самое большое количество отходов 4 класса в Николаевской области.

Накануне НГЗ заявило о намерениях построить еще одно, третье, хранилище для красного шлама. Минприроды отчиталось, что у общественности нет замечаний к намерениям НГЗ строить еще одно шламохранилище под Николаевом

Красный шлам на «Николаевском глиноземном заводе» хранится на двух шламохранилищах. Первое было введено в эксплуатацию в 1980 году с проектной мощностью 20 миллионов м3 шлама. Шламохранилище №1 находится на первой пойменной террасе Днепро-Бугского лимана, в дамбах высотой 22 метра со стороны лимана и 12 метров со стороны склонов. Шлам складировался мокрым методом - для удобства транспортировки разбавляли водой.

Шламохранилище №2 было введено в работу в 2007 году. Складирование шламов проводится сухим методом путем сгущения. Строительство вели учетом новейших технологий. Проектная мощность 1,5 миллиона м3 в год.

«В Николаевской области нет полигона промышленных токсичных отходов, поэтому гальванический ил, нефтепродукты, отходы лакокрасочных материалов, резины накапливаются на предприятий, чаще всего в неприспособленных для этого местах. Вследствие деятельности НГЗ окружающая среда загрязняется пылегазового выбросами, сточными водами и красным шламом», - говорится в статье «Переработка красных шламов на Николаевском глиноземном заводе» кандидатов технических наук У.В. Хромьяк и И.Д.Борщинина, опубликованной в 2013 году в Научном вестнике Национального лесотехнического университета Украины.

Красные шламы - это твердая или пастообразная смесь отходов, которая создалась в результате выделения окиси алюминия (сырье для производства алюминия) из бокситов, содержит оксиды железа, титана, кремния и воду, характеризуется сильной щелочной средой.

В материале «Переработка красных шламов на Николаевском глиноземном заводе» указывается, что каждый год со шламохранилищ фиксируют несколько случаев распыления сухого красного шлама. В результате распылению страдают пригородные села Пригубское, Лиманы, Галициново, базы отдыха, которые находятся на Русской косе, а также тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и река Южный Буг.

Информации о комплексной негативном влиянии на окружающую среду шламов НГЗ нет из-за отсутствия финансирования для проведения исследований. Поэтому выводы об их влиянии можно сделать на основании докладов санитарного департамента Венгрии (4 октября 2010 года на алюминиевом заводе Ajka Timfoldgyar произошел прорыв шламохранилища). В этом отчете отмечается, что красный шлам уничтожает однолетние и многоллетние растения на период до 10 лет; имеющаяся в шламе щелочь повреждает внешние покровы рыб, моллюсков, ракообразных, приводит к их гибели или болезни (в зависимости от концентрации химикатов в реке); красный шлам вредный для здоровья человека, он вызывает ожоги кожи, слизистых оболочек; у детей наблюдается снижение интеллектуального уровня и увеличение агрессивности, у взрослых - повышение артериального давления, онемение конечностей, мышечные боли, головные боли, боли в животе, ухудшение памяти, иммунитета, потенции, поражение печени и почек.

На каждую тонну глинозема, который производится, создается до 1 - 1,3 тонн красного шлама. Красный шлам используют для производства строительных материалов, в частности, бетона и кирпича.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаевской области (теперь часть Николаевского района, - прим.) на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, год назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

Летом прошлого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз.

В конце прошлого года сообщалось, что организация «Стоп шлам» через суд требует от «Николаевского глиноземного завода» ₴9,2 млрд за вред экологии.