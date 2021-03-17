Министерство торговли США пообещало расширить экспортные ограничения ghjnbd России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт министерства.

«Использовав против диссидентов нелегальные нервно-паралитические средства как внутри, так и за пределами РФ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о химическом оружии, и непосредственно подвергло смертному риску своих граждан и граждан других стран. Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к чувствительным технологиям США, которые могут быть направлены на ее вредоносную деятельность по разработке химического оружия», — говорится в заявлении министерства торговли.

В связи с этим Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) анонсировало расширение экспортных ограничений в отношении России в соответствии с решением государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие с нарушением международного права против собственных граждан.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта. В частности, США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью; также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.

Новые ограничения являются расширением санкций, введенных в начале марта против девяти российских компаний.

Ранее суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Напомним, в январе 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции. После чего Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на акции протестов.