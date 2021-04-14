Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает нелогичным в данное время проект установки 72-метрового флагштока и обустройства части сквера возле него.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Комментируя данные планы, а также то, что Николаевская обсерватория, скорее всего, будет отреставрирована в рамках проекта «Большая реконструкция», а ДК «Строителей» планируют купить под областную филармонию, она отметила, что это звучит смешно.

— Смешно. Потому что я очень рациональный человек. Мне кажется, что ставить карету впереди лошади — нелогично. Если мы говорим, что (обсерватория, — прим.) переживет реконструкцию, дай Бог, чтобы она его пережила. Для того, чтобы она пережила эту реконструкцию, как минимум должен быть утвержденный проект, финансирование. А так как это еще и памятник архитектуры, много разных заморочек. Плюс я очень поддерживаю идею приобретения ДК для филармонии, но вопросы-вопросы-вопросы, — сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос установки огромного флага нужно отложить.

Напомним, что проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.

Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.