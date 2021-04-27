Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор раскритиковал конкурсную комиссию, которая «отдала» детский городок «Сказка» на 5 лет ФОП «Скрыпин А.А.» за 51 тысячу гривен в месяц. Прозвучало, что у комиссии не было на это компетенции.

Об этом речь шла во вторник, 27 апреля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

— Мне одно ясно, что раньше была «Сказка», а теперь стал базар. Предприниматель на свой риск вкладывает свои деньги, но я ездил туда и смотрел, а чего он там все перерыл? Почему он выполняет эти работы, как эти работы легализированы с точки зрения права на их выполнение? Несколько лет назад за городские деньги разработали программу «Концепция развития детского городка «Сказка»… Сейчас там нет духовности, там будет базарная площадь как на Новый год. Про Новый год мне понятно, все пьют и гуляют, это еще вкладывается в голову, но когда отдаем пространство «Сказки», на которое есть концепция и духовность, то это ваша ответственность. Также вы должны понять, что после этого коммунальное учреждение, которое вы возглавляете, нам уже не нужно. Вы своими руками задавили «Сказку» и отдали под базар, - указал Сергей Кантор.

Директор детского городка «Сказка» Наталья Федец на это сказала, что конкурсная комиссия по отбору «инвестора» принимала в расчет разработанную ранее концепцию развития городка.

Отметим, что на территории детского городка «Сказка» в Николаеве приступили к подготовительным работам для установки аттракционов, в частности, две зеленые зоны залили бетоном и кронировали деревья.

Директор «Аттракцион-Инвест», которая выиграла конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка, Александр Скрипин сообщил, что на выполнения данных работ у фирмы есть разрешение.

Стоит отметить, что победившая в конкурсе на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» фирма «Аттракцион-Инвест» уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток. В декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Заместитель городского головы Виталий Луков считает конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

Депутаты горсовета недоумевают, почему «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

При этом начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.