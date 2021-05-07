В Черниговской области отремонтируют 45-летний аварийный мост через реку Снов. Сейчас у моста строят объездную и временную переправу. Старый мост закроют на капитальный ремонт уже до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Как говорится в сообщении, мост через Снов является одним из крупнейших в области, его длина — 270,5 м. Он обеспечивает связь между рядом административных центров. Также мост важен для туристов, ведь река Снов — одно из самых популярных мест летнего отдыха.

Обследование показало, что на мосту уже есть признаки разрушения бетонных частей и трещины на несущих конструкциях. Поэтому объект внесли в программу президента «Большая стройка».

По плану капитального ремонта восстановят промежуточные и крайние опоры, смонтируют пролетное строение, устроят мостовое полотно, слой гидроизоляции, деформационные швы, асфальтобетонное покрытие. Также сделают новые тротуары, систему водоотвода, освещения и т.д.

Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что аварийный Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Как известно, в августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опровергданную информацию. Тогда Владислав Невеселый рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове, 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Кроме того, владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.