Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» попал в список учреждений, которым Нацслужба здоровья будет платить за лечение пациентов с COVID-19.

Об этом чиновник рассказал в комментарии НикВести.

При этом он попросил главного врача «инфекционки» Светлану Федорову не делать поспешных заявлений о том, что больницу, например, отдают «под снос».

— Еще на прошлом селекторе мы определись и нам удалось подать больницу в список на финансирование. По состоянию на понедельник она в списках по COVID-19 и получает финансирование. Единственное условие, нужно чуть-чуть добавить коек, но она в любом случае с финансированием. Не знаю, почему Светлана Федорова подняла этот вопрос, не разобравшись, - заявил Виталий Ким.

На вопрос о том, помогает ли как-то областная власть профильному коммунальному учреждению по лечению инфекционных болезней, Виталий Ким ответил, что вопрос возможного недофинансирования больницы нуждается в изучении.

— Чтобы помогать, нужно проанализировать, а что на самом деле есть. Светлана Федорова заявила, Анна Владимировна инициировала проверку, о которой я узнал из новостей ваших, это письмо до меня еще даже не дошло. Я так понимаю, что она разберется с состоянием больницы, чтобы принять решение о помощи «инфекционке», — пояснил Виталий Ким.

Губернатор пока не озвучивал никаких выводов относительно результатов проверки, хотя глава облсовета Анна Замазеева в своем письме обозначила возможные варианты наказания для главврача Светланы Федоровой: увольнение или выговор.

— Она главврач больницы, я защищаю ее как человека, который борется и боролся с COVID-19. Естественно, каждый врач, имеющий опыт и квалификацию, очень ценен. Как врача я ее защищаю, а как управленца, с точки зрения финансовой дисциплины, то я не видел документов, поэтому не могу давать оценку. Да, каждого врача нужно беречь, а то, как велось делопроизводство, финансовая и юридическая составляющие, оценку пусть даст комиссия или проверка, — заключил Виталий Ким.

Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова заявила, что в ее учреждении уже имеется дефицит по финансированию зарплаты. Деньги за лечение пациентов с COVID-19 за апрель пришли только сегодня утром, а областной совет в этом году не оказал финансовой помощи.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.