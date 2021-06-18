Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием зерновых нового урожая 2021 года.

Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Уточняется, что порт принял первые автомобили с ячменем международной компании Louis Dreyfus.

— Порт полностью готов к новому сезону, все бизнес-процессы налажены, и мы начали прием первых автомобилей с ячменем. Зерновые — основной вид грузов для нас. У аграриев в этом году ожидается рост урожая минимум на 10%, мы готовы закрыть растущий спрос и обработать необходимое количество грузов. В этом году будем переваливать еще быстрее, поскольку реализуется Программа увеличения пропускной способности порта, — прокомментировал СЕО «Ника-Теры» Алим Агакишиев.

В сообщении отмечают, что в развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 миллиардов гривен.

В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности увеличили количество причалов до 8, общей протяженностью 1900 метров, построили новый весовой комплекс, модернизировали технологическую лабораторию, пополнили парк локомотивов, увеличили протяженность ж/д путей «Ника-Теры» до 23 километров и закупили технику для перегрузки грузов.

Известно, что в 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллион тонн грузов. Зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75% от общего объёма, навалочные — 1,27 миллионов тонн (18%), наливные — 323 тысяч тонн (4%), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Напомним, в николаевском порту «Ника-Тера» модернизировали лабораторию для ускорения проведения анализов качества сельскохозяйственных грузов.