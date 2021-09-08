Если бы в ближайшее время проходили парламентские выборы или выборы в городской совет, то большинство николаевцев отдали бы свои голоса за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Такие результаты социологического опроса, проведенного в мае 2021 года в Николаеве, презентовали специалисты программы «Стойкая Украина» сегодня, 8 сентября, пишут НикВести.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы, то большинство жителей Николаева поддержали бы партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 15.3% опрошенных. Ещё 11,3% николаевцев отдали бы свои голоса за партию «Слуга народа», 5,3% – за «Европейскую солидарность», 4% – за «Батьківщину» и 2,8% – за «Силу и честь». При этом, значительный уровень респондентов составляют те, кто ещё не определился (35,3%) и тех, кто не собирается идти на выборы (9,8%).

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете

Кроме этого, большинство жителей города не согласны с тезисом (73%), что центральная власть в Украине уделяет достаточно внимания решению проблем в их регионе. Среди них 35,8% – полностью не согласны и 37,2% – скорее не согласны.

Исследование было проведено при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонии Международным центром обороны и безопасности (ICDS) в рамках программы «Стойкая Украина». В рамках исследования было опрошено 400 жителей Николаева. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,9% для показателей близких к 50%, 4,3% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10% и 2,2% – для показателей близких к 5%.

Напомним, что на местных выборах в 2020 году, «Оппозиционная платформа – За жизнь» прошла в городской совет, набрав 28,57% голосов. На втором месте оказалась партия «Пропозиция» с результатом 23,09%, «Слуга народа» – 14,89%, «Европейская солидарность» – 6,99%, «Партия Шария» – 6,99% и «Наш край» – 5,05%