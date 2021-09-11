Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом возможность проведения Олимпиады в Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге, пишет «Интерфакс-Украина».

— Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной, — сказал он.

Напомним, согласно информации сайта Национального олимпийского комитета Украины в составе нашей сборной на Олимпиаде-2020 в Токио не было ни одного спортсмена с николаевской пропиской. Все уроженцы Николаева вынуждены жить и тренироваться в других городах страны.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что вопросом олимпийской подготовки должно заниматься государство, а не местное управление.

Начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул заявил, что Николаевщину на Олимпиаде в Токио никто не представлял, поскольку в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.