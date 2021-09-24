Члены бюджетной комиссии после долгой дискуссии с главой облсовета Анной Замазеевой поддержали вынесение на сессию проекта изменений в бюджет, предполагающих выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции больниц и яхт-клуба.

Такое решение было принято на заседании в пятницу, 24 сентября, передают НикВести.

Как сообщалось, губернатор Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

В проект изменений в бюджет области-2021, который выносится на грядущую сессию, заложили по 2 миллиона гривен на разработку проектов реконструкции областной клинической, областной детской больниц, а также прибрежной зоны яхт-клуба.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» выступили против выделения денег на проекты. Они высказали недовольство отсутствием гарантий дальнейшего выделения средств из госбюджета на их реализацию. Как и на комиссии по вопросам образования, депутаты предполагают, что деньги из областного бюджета будут использованы на изготовление проектов реконструкции объектов, которые превратятся в очередные недострои.

После того, как вопрос был поставлен на голосование, поддержали изменения в бюджет «слуги народа» — глава комиссии Виталий Гомерский, Владислав Невеселый, Виталий Шевченко, а также представитель «Пропозиції» Андрей Волков.

Воздержались члены фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Козлов, Людмила Кошевая и Александр Потемкин.

Не голосовали представитель «Нашего края» Тахир Садридинов и депутат от «За Майбутнє» Ольга Григорьева.

Глава облсовета попросила депутатов переголосовать и призвала поддержать проект решения. Она отметила, что государство перенаправит деньги другим областям, если деньги на проекты не выделят.

— Дело в том, что эти деньги, обещанные нашей громаде на наши две больницы, просто пойдут на другие регионы. И все. Мы не сделаем доброе дело для своих граждан, жителей Николаевской области. Просто потому что мы перестали верить в добрые дела, в хорошо выполненную работу. Если есть ошибки, на них нужно акцентировать внимание, призывать к жесткой ответственности, но все-таки постоянно отказываться, потому что мы просто не верим — но это не до конца аргумент, при всем уважении к присутствующим. Это наш шанс отстроить две больницы на современном уровне. И в этом нуждаются наши жители, — сказала Анна Замазеева.

В свою очередь, с представителями «ОПЗЖ» согласился и депутат от «Нашего края» Тахир Садридинов.

— Мы хотим какие-то гарантии. Мы можем сейчас в очередной раз поверить нашему губернатору. Но получится так, что мы на проекты выделим, мы выделяем постоянно миллионы на проекты, а в итоге будет, как с дорогами. Мы выделили на проекты, их сделали, а делают дороги не все, — сказал Тахир Садридинов.

Депутаты высказывали недовольство тем, что чиновники ОГА и работники аппарата облсовета предоставляют недостаточно информации о вопросах, которые потом просят поддержать.

В итоге главе облсовета удалось уговорить членов комиссии поддержать проект решения. Им дадут до сессии подробную информацию о данных проектах, после чего депутаты определятся, поддерживать ли их на заседании сессии.

Ранее в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц. Облгосадминистрации предложила депутатам добавить эти объекты в программу соцэконом развития, а также выделить 4 миллиона на разработку проектно-сметной документации.

Отметим, что весной стало известно, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом были возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

В мае олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает, что государство должно профинансировать строительство спортивного центра в Николаеве в рамках президентской программы. Он убежден, что такой центр должен располагаться на территории «Спартака».