В Нидерландах уволили члена Кабинета министров Мону Кейзер, поставившую под сомнение использование COVID-паспортов, которые стали обязательными в ряде заведений по всей стране.

В офисе Марка Рютте заявили, что заместитель министра экономики Мона Кейзер была уволена из-за того, что ее публичные комментарии противоречили политике Кабинета министров по столь важному вопросу.

Ранее Мона Кейзер в интервью газете Telegraaf усомнилась в обоснованности требований COVID-сертификатов, которые теперь необходимо предъявлять в развлекательных заведениях страны, в барах и ресторанах.

— Если мы окажемся в обществе, где нам придется бояться друг друга, если мы не сможем предоставить доказательства, тогда действительно придется задуматься и спросить себя: это то направление, в котором мы хотим двигаться? — сказала она в интервью.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.