Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что перед сессией депутатов должны тестировать на коронавирус прямо в здании мэрии.

Так она прокомментировала журналистам «Cуспільного» запрет на посещение городского совета людей, которые еще не вакцинировались или не имеют отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщалось, данные правила озвучил мэр Николаева Александр Сенкевич на аппаратном совещании в понедельник, 27 сентября.

По словам Татьяны Домбровской, в горсовете не вакцинировались около половины депутатов, и если их не будут пускать в админздание, сессии просто не состоятся. По ее мнению, секретарь горсовета Дмитрий Фалько должен организовать экспресс-тестирование на месте.

— Если процесс допуска в сессионный зал будет организован таким образом, что при отсутствии вакцинации депутат сможет прийти заранее и на месте сдать экспресс-тест на COVID-19, тогда это снимет все обвинения в нарушении прав человека. Я думаю, что организовать все это должен секретарь городского совета. Иначе сессия просто не состоится, у нас половина депутатского корпуса еще не прошли вакцинацию, — сказала Татьяна Домбровская.

Еще в августе НикВести сообщали, что Александр Сенкевич планирует обязать чиновников мэрии при входе на работу показывать сертификат вакцинации против COVID-19.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.

Украинцам уже предложили присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19.