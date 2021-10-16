Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения Михеила Саакашвили и его возвращения в Украину.

Об этом он сказал в видеообращении, записанном в поддержку украинского чиновника и экс-президента Грузии, опубликованном в Telegram-канале Михеила Саакашвили..

— Я — глава президентской фракции партии «Слуга народа», лидер монобольшинства в украинском парламенте. Я записываю сегодня это видео, чтобы поддержать главу совета реформ при Президенте Украины Михаила Николозовича Саакашвили. Мы требуем, чтобы Михаила Николозовича немедленно освободили и вернули в Украину. Он — гражданин Украины, чиновник высокого ранга в Украине. Мы требуем, чтобы он был освобожден и приехал в Украину. И если есть какие-то юридические претензии, то они должны быть рассмотрены украинским судом, — сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что каждый гражданин Грузии должен понимать, что власти Украины будут защищать своих граждан.

— Я недавно был в Грузии и увидел те достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Михаиле. Михаил действительно реформатор, продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома! — говорится в видеообращении.