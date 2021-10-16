Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения Михеила Саакашвили и его возвращения в Украину.
Об этом он сказал в видеообращении, записанном в поддержку украинского чиновника и экс-президента Грузии, опубликованном в Telegram-канале Михеила Саакашвили..
— Я — глава президентской фракции партии «Слуга народа», лидер монобольшинства в украинском парламенте. Я записываю сегодня это видео, чтобы поддержать главу совета реформ при Президенте Украины Михаила Николозовича Саакашвили. Мы требуем, чтобы Михаила Николозовича немедленно освободили и вернули в Украину. Он — гражданин Украины, чиновник высокого ранга в Украине. Мы требуем, чтобы он был освобожден и приехал в Украину. И если есть какие-то юридические претензии, то они должны быть рассмотрены украинским судом, — сказал Давид Арахамия.
Он добавил, что каждый гражданин Грузии должен понимать, что власти Украины будут защищать своих граждан.
— Я недавно был в Грузии и увидел те достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Михаиле. Михаил действительно реформатор, продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома! — говорится в видеообращении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме. Тот, в свою очередь, поблагодарил Владимира Зеленского за твердую позицию по его делу.
Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михеила Саакашвили.
Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.
Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.
Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения Михеила Саакашвили и его возвращения в Украину.
Об этом он сказал в видеообращении, записанном в поддержку украинского чиновника и экс-президента Грузии, опубликованном в Telegram-канале Михеила Саакашвили..
— Я — глава президентской фракции партии «Слуга народа», лидер монобольшинства в украинском парламенте. Я записываю сегодня это видео, чтобы поддержать главу совета реформ при Президенте Украины Михаила Николозовича Саакашвили. Мы требуем, чтобы Михаила Николозовича немедленно освободили и вернули в Украину. Он — гражданин Украины, чиновник высокого ранга в Украине. Мы требуем, чтобы он был освобожден и приехал в Украину. И если есть какие-то юридические претензии, то они должны быть рассмотрены украинским судом, — сказал Давид Арахамия.
Он добавил, что каждый гражданин Грузии должен понимать, что власти Украины будут защищать своих граждан.
— Я недавно был в Грузии и увидел те достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Михаиле. Михаил действительно реформатор, продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома! — говорится в видеообращении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме. Тот, в свою очередь, поблагодарил Владимира Зеленского за твердую позицию по его делу.
Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михеила Саакашвили.
Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.
Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.
Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».