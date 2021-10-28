За сутки, 27 октября, сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, при этом трижды — с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает Корреспондент.

Вблизи Гранитного сепаратисты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 миллиметров. В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Гранитного сепаратисты с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Также в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

— В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, — сказано в сообщении.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского сепаратисты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины - сержант Георгий Халиков.