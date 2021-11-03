Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Роман Каптелов

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Роман Каптелов внес поправку в проект Госбюджета на 2022 год, которой предложил выделить 500 миллионов гривен на программу «Питьевая вода Украины».

Парламентский комитет по вопросам бюджета согласовал такое предложение, увеличив предложенную сумму до 1 миллиарда гривен, о чем свидетельствуют данные в таблице дополнений к законопроекту о государственном бюджете Украины, пишут НикВести.

Направить больше средств на реализацию программы «Питьевая вода Украины» нардеп предложил за счет превышения доходов Национального банка Украины, а также остатка средств общего и специального фондов госбюджета на начало года.

Помимо этого, Роману Каптелову удалось «выбить» в госбюджете 76 миллионов гривен для «Украинского молодежного фонда» (организация, которая оказывает финансовую поддержку талантливой молодежи, – прим.) и 10 миллионов гривен для «Всеукраинского молодежного центра» (организация, которая оказывает консультации для молодежных организаций, – прим.).

Стоит отметить, что во вторник, 2 ноября, украинский парламент проголосовал внесенные народными депутатами поправки к Государственному бюджету на 2022 год. Народные депутаты от «Слуги народа», которые внесли поправки по Николаевской области, не стали отстаивать их в сезонном зале перед голосованием. В итоге Верховная Рада проголосовала николаевские поправки в той редакции, которую предложил комитет по вопросам бюджета. Теперь Кабинет Министров в течение двух недель подготовит новую таблицу с выводами и предложениями по проекту Госбюджета на следующий год, после чего законопроект вынесут на голосование в целом.