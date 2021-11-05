Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что правительство может не успеть подать до 15 ноября в парламент проект бюджета ко второму чтению.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Верховной Раду, сообщает Цензор.НЕТ.

— Действительно, одной недели маловато для обработки (поправок, – прим.). Фактически три дня эта работа ведётся. Мы будем подгонять Министерство финансов. Не хотели бы «заходить» в бюджет в декабре, потому что у нас там остаётся только две «пленарки», – отметил первый вице-спикер.

Александр Корниенко подчеркнул, что в Верховной Раде образовалась «пробка» из законопроектов: «У нас сейчас «пробка», как на дороге, из законов, потому что мы долго занимались бюджетом в первом чтении, на этой недели много времени было посвящено кадровым вопросам. Но они важные, поэтому их нужно было решить».

Он обратил внимание, что вчера в парламенте так же был проголосован ещё один важный вопрос: «Это законопроект о частичном возмещении кредитов фермерам. Это последний законопроект из «земельного пакета». Поэтому можно сказать, что земельная реформа завершена».

Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный в комментарии НикВести рассказал, что окончательную редакцию проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год с поправками по Николаевской области парламент рассмотрит через две недели.

Стоит отметить, что во вторник, 2 ноября, украинский парламент проголосовал внесенные народными депутатами поправки к Государственному бюджету на 2022 год. Народные депутаты от «Слуги народа», которые внесли поправки по Николаевской области, не стали отстаивать их в сезонном зале перед голосованием. В итоге Верховная Рада проголосовала николаевские поправки в той редакции, которую предложил комитет по вопросам бюджета. Теперь Кабинет Министров в течение двух недель подготовит новую таблицу с выводами и предложениями по проекту Госбюджета на следующий год, после чего законопроект вынесут на голосование в целом.

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.

Николаевские народные депутаты внесли несколько десятков поправок в проект Госбюджета-2022 по Николаеву и области, которые парламентский комитет по вопросам бюджета либо поддержал частично, либо не поддержал вовсе. Так, бюджетный комитет поддержал частично поправку главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева

В то же время, бюджетный комитет не поддержал ни одну поправку народного депутата Александра Гайду, среди которых 395 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный» и 116 миллионов гривен на ремонт Широкобальского моста в Николаеве.

Не была учтена комитетом по вопросам бюджета и поправка народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина, который предложил выделить из госбюджета 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.

В то же время, бюджетный комитет поддержал совместную поправку николаевских народных депутатов Александра Пасичного и Игоря Копытина установить базовую дотацию для местных бюджетов Николаевской области в сумме 385 миллионов 654 тысяч гривен и реверсную дотацию – 188 миллионов 995 тысяч гривен

Помимо этого, поправку по Николаевской области также внес народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Бюджетный комитет отклонил предложение нардепа сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен.