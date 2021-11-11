Европейский союз не позволит самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

— По газу, это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать, — сказала спикер.

Она также процитировала президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая в Вашингтоне заявила, что президент РФ Владимир Путин может повлиять на белорусский режим.

— И мы приглашаем его попытаться уговорить белорусские власти прекратить эти гибридные атаки, которые не идут ни кому на пользу, — сказала она.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях.

— Газ — важный ресурс и он не должен использоваться в геополитических спорах. Также и люди не должны использоваться, — заявили в Брюсселе.

Александр Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в случае если Европа решит закрыть границу.

Ранее сообщалось, что прерывание «Газпромом» транзита топлива в Польшу и Германию неожиданно совпало с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе, которое начал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит через Украину на первые месяцы 2022. А польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси. Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.