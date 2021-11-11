Из-за агрессии России Служба безопасности передала Министерству обороны вооружение на 1 миллиард гривен, которое изъяли у злоумышленников во время спецопераций.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Этот арсенал был изъят контрразведкой СБУ у злоумышленников во время спецопераций. Ввиду гибридной войны и агрессии РФ, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство, а Минобороны согласилось принять это военное имущество на баланс. Суд и правительство санкционировали передачу, — указано в сообщении.

Среди переданного вооружения — гранатометы, взрывчатые вещества, 36 ракет 5В27Д, входящие в состав ЗРК «Печора» и сопутствующее оборудование, двигатели и детали к вертолетам Ми-24, самолетам типа «Су» и «МиГ», комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня и многое другое.

Отмечается также, что это первый подобный случай в истории Украины.

Ранее The New York Times сообщали, что Россия регулярно поставляет вооружение боевикам на Донбассе.