Одно из наиболее полных на сегодняшний день исследований вооружений боевиков показывает, что поставленное Россией оружие способствовало разжиганию войны.

Об этом передает The New York Times.

Британская экспертная группа Conflict Armament Research получила в свое распоряжение образцы вооружения террористов и детально изучила его, сделав ряд важных выводов и предположений. Отчет финансировал Европейский союз и правительство Германии.

По определению NYT, на сегодняшний день это исследование является одним из самых всеобъемлющих по данному вопросу и дает дал детальное представление о незаконных поставках оружия в Украину Россией. Именно Москва подпитывает группировки пророссийских боевиков и террористов снаряжением.

Исследователи изучили десятки винтовок, гранатометов, ПТРУ, пулеметов и различные виды боеприпасов, собранных с тел убитых боевиков или с позиций, которые они занимали.

В отчете, озаглавленном «Оружие войны в Украине», говорится, что сепаратистские силы «больше, чем ополченцы, вооруженные оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза; скорее, они имитируют современные армии и следуют установленной военной доктрине».

В ходе исследования было обнаружено вооружение, которое, по мнению исследователей, могло храниться только на российских военных арсеналах. Речь идет о нескольких типах гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин, которые никогда не находились на вооружении украинских вооруженных сил и, следовательно, не могли быть захвачены и использованы сепаратистскими бандформированиями.

Эксперты добавляют, что они задокументировали российское заводское «устройство защиты от манипуляций» или мину-ловушку, которая может быть установлена под фугасом и взорвется, когда кто-то попытается обезвредить мину.

Массив добытых улик также указывают на то, что у сепаратистов есть прямая линия поддержки со стороны России.

В докладе отмечается, что автоматы Калашникова, обнаруженные во время конфликтов в развивающихся странах, где они являются повседневным оружием многих групп боевиков, обычно собираются из частей нескольких автоматов. Несоответствующие серийные номера компонентов — обычное дело. Но в случае с восточной Украиной этого не произошло, у винтовок были одинаковые детали, что предполагало прямой путь от завода до поля боя.

Аналитики отслеживали боеприпасы с помощью «штампов» или штампованных маркировок, окружающих капсюли на гильзах, а оружие — по серийным номерам. Правительство России и российские производители оружия не ответили на запросы исследователей о комментариях.

Напомним, возле границы Украины находятся почти 90 тысяч военных РФ.