Министерство обороны заявляет, что внимательно следит за ситуацией, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Минобороны.

— Факты, которые предоставляют разведывательные органы Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами относительно ситуации в вопросе безопасности вокруг Украины, — отмечают в министерстве.

По данным Главного управления разведки Минобороны, по состоянию на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек.

В ее состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи границы Украины базируются отдельные воинские формирования и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил России. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командованием вооруженными силами России была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности в районе населенного пункта Ельня, который находится в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.

В Минобороны отмечают, что Российская Федерация периодически прибегает к практике перебрасывания и наращивания военных подразделений с целью поддержания напряженности в регионе и политического давления на соседние государства.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что сообщения Politico и WP о переброске российской техники поближе к украинской границе являются манипулятивными, а также преувеличенными.

Ранее издание Politico получило в свое распоряжение снимки спутника, которые подтверждают информацию о скоплении российских войск вблизи Украины.