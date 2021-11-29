Народный депутат Украины Александр Пасичный рассказал, что процесс передачи стадиона в парке Победы в Николаеве вышел на финишную прямую.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, рассказывая об итогах заседания исполнительного комитета Ассоциации футбола Николаевской области 24 ноября.

— Продолжаю заниматься стадионом в парке Победы. Очень тяжело двигается работа, но мы уже выходим на финишную прямую и, надеюсь, в ближайшее время передадим его городу, и он заработает на полную мощь, – сообщил Александр Пасичный.

Ранее, в августе 2020 года, НикВести показывали, как выглядит стадион в парке Победы в Николаеве, который принадлежит Министерству образования и науки Украины.

Напомним, в апреле 2017 года тогда действующий первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам городского совета с просьбой «неотложно рассмотреть» выделение субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

Тогда же на сессии депутаты поручили первому вице-мэру Николаева Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко подготовить проекты решений горсовета о выделении этих денег, но при условии дальнейшей передачи этого объекта в коммунальную собственность Николаева. После чего депутаты горсовета также выделили субвенцию областному бюджету в 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке.

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в Парке Победы, у фехтовальной школы. Стадион открыли спортивные школы, федерации и клубы, пройдя торжественным парадом.

Спустя год, в сентябре 2018 года, депутаты комиссии городского совета по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекс в парке Победы. Ещъ через год, в апреле 2019 года, Александр Сенкевич возмутился тем, что стадион в Парке Победы до сих пор не передан на баланс города, назвав сложившуюся ситуации «идиотизмом».

Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева и Александр Пасечный обращались к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой передать в коммунальную собственность Николаева спорткомплекс в Парке Победы.

Позже стало известно, что Министерство образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке на баланс города из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав. В мае 2020 года городской голова Александр Сенкевич рассказал, что спортгородок в парке Победы до сих пор не передан на баланс города из-за нежелания коллектива Николаевского национального университета имени Сухомлинского, который им управляет.

Однако в октябре 2020 года мэр Александр Сенкевич сообщил, что Министерство образования и науки согласовало передачу территории спортивного городка в парке Победы в собственность Николаевского горсовета.