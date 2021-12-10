В 2021 году государство направило Николаевской области 39,7 миллиона гривен субвенций на реализацию инфраструктурных проектов и развитие социально-культурной сферы. Это меньше 1% от общей суммы таких субвенций, выделенных местным бюджетам из государственного.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы по состоянию на ноябрь 2021 года, пишут НикВести.

Отметим, что за этот период из госбюджета направили регионам 6 миллиардов 99 миллионов гривен субвенций на реализацию инфраструктурных проектов и развитие социально-культурной сферы. Николаевская область получила из этой суммы 39,7 миллиона, что составляет 0,6%.

Таким образом среди остальных регионов Украины Николаевщина занимает 15 место из 23. Две субвенции получил областной бюджет Николаевщины. На реконструкцию стадиона «Артания» в Очакове — 6 миллионов 90 тысяч гривен и капремонт здания детского сада № 3 в Очакове — 8 миллионов 672 тысяч гривен.

Еще одну субвенцию направили бюджету Николаева — 25 миллионов на капремонт спорткомплекса «Зоря».

Отметим, что больше всего инфраструктурных субвенций получил бюджет Днепропетровской области — 1 миллиард 804 миллиона 692 тысячи 300 гривен. Это фактически 29,6% от общей суммы таких субвенций, направленных государством местным бюджетам в 2021 году. За эти деньги на Днепропетровщине ремонтировали аэропорт, детсады, школы, спорткомплексы, строили бассейны и площадки.

На втором месте — Донецкая область, которая получила почти 813 миллионов. Немного от нее отстала Тернопольщина — ей направили 811 миллионов. Четвертую позицию заняла Закарпатская область — 410 миллионов.

Соседняя Херсонщина вошла в топ-5, получив 390 миллионов гривен, что в 10 раз больше суммы, направленной Николаевской области. При этом Херсонская область получила всего две субвенции: на строительство I пускового комплекса путепровода — 350 миллионов гривен и на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта — 40 миллионов гривен.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал, что из госбюджета выделят деньгина реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Ранее в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

После Департамент архитектуры и капстроительства Николаевской ОГА предложил заложить в бюджете области на 2022 год 13,7 миллиона гривен на разработкупроектно-сметной документации. Из них 11,3 миллиона — на проекты реконструкции областных детской и взрослой больниц.

Ранее также сообщалось, что в Верховной Раде в ответ на предложение николаевских нардепов выделить в 2022 году припортовым городам больше 500 миллионов гривен из прибыли портов, посоветовали им обращаться в ГФРР или «выбивать» субвенции.

Отметим, что такой же совет получил и глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, вносивший предложение направить Николаеву 320 миллионов на покупку травмаев.