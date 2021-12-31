Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил громаду с Новым годом.

Поздравление по случаю новогодних праздников опубликовал Николаевский городской совет.

Городской голова пожелал, чтобы праздник наполнил надеждой сердца и принес радость в дома.

— В новогоднюю ночь принято вспоминать самые приятные моменты уходящего года и обязательно загадывать желания на год грядущий. 2021-й в очередной раз напомнил нам, как важно беречь свое здоровье, проводить больше времени с семьей, ценить каждый миг вместе. Как важно заниматься любимым делом и помогать тем, кто в этом нуждается, — отметил он.

Александр Сенкевич пожелал, чтобы уходящий год напоминал о себе только приятными воспоминаниями и веселыми фотографиями.

—А следующий — обязательно принесет мир и достаток в каждый дом, любовь и согласие в каждую семью, счастье и успех каждому из вас. Желаю всем праздничного настроения! С Новым годом!, — написал мэр города.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.