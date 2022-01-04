Погода в Николаеве будет теплой и солнечной. Воздух прогреется в среднем до +11 градусов.

Как сообщает Николаевский гидрометцентр, существенных осадков не прогнозируется.

Ночные температуры 0+6°, дневные 5+11°. Теплой погоде будет способствовать порывистый юго-западный ветер.

Напомним, что днем 3 января в Николаевском международном аэропорту отменили рейс компании Turkish Airlines в Стамбул, сообщив об этом пассажирам примерно за час до вылета. Пассажирам отмену рейса объяснили погодными условиями, в частности туманом.