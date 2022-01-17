В Николаевской облгосадминистрации намерены обращаться к депутатам с просьбой о выделении 50 миллионов гривен на капитальный ремонт корпуса А-4 областной клинической больницы.

Об этом в ответ на запрос корреспондента НикВести сообщили в Департаменте архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА.

Как сообщалось, Департамент объявил тендер на капитальный ремонт корпуса областной клинической больницы за 49,9 миллиона гривен.

Примечательно, что данный корпус входил в ранее анонсированный губернатором Виталием Кимом проект реконструкции больницы, согласно техзаданию к проекту. Губернатор обещал, что из госбюджета выделят около 600 миллионов на данный объект.

Однако в Департаменте пояснили, что сейчас капремонт корпуса не входит в проект реконструкции больницы, несмотря. Проектно-сметная документация на работы по данному объекту была изготовлена физическим лицом-предпринимателем Любченко Игорем Викторовичем, согласно договору от 24 мая 2021 года, и в ноябре прошла экспертизу.

Сметная стоимость объекта — 56,3 миллиона гривен. На сегодняшний день деньги не выделялись. В Департаменте добавили, что «планируется выделение средств областного бюджета» после перераспределения по итогам первого квартала 2022 года.

Ранее в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Проекты реконструкции больниц должны сдать до конца марта текущего года. Как сообщалось, в торгах на разработку проектно-сметной документации для «взрослой» больницы победило ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, где на постоянной основе работают всего два сотрудника, включая ее.

Примечательно, что в техзадании к проекту, корпус А-4 был указан в перечне объектов второй пусковой очереди. Это значит, что объекты первой очереди должны были начать ремонтировать или строить раньше.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.