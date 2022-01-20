Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гарантуров заверил, что Сергей Лупов, назначенный на должность руководителя Южноукраинской городской многопрофильной больницы, справляется со своими обязанностями.

Об этом шла речь в ходе брифинга в четверг, 19 января, передает корреспондент НикВести.

Известно, что Сергей Лупов получил должность главврача больницы в ноябре 2021 года. В облгосадминистрации отметили, что конкурс на должность директора медучреждения проходил с трудностями.

— Никак не появлялась достойная кандидатура. Это молодой еще достаточно человек (Сергей Лупов, — прим.), который не имел опыта работы руководства коммунальными учреждениями. Ему было сложно: прошли только недавно выборы, новый мэр, — рассказал Юрий Гранатуров.

Он напомнил, что Южноукраинская больница столкнулась с дефицитом кислорода для тяжелых больных COVID-19, в связи с чем баллоны в учреждение поставляло госпредприятие «Зоря»-«Машпроект».

Однако на сегодняшний день, по словам вице-губернатора, ситуация стабилизировалась.

— Он (Сергей Лупов, — прим.) учится, все уже намного лучше. Мы видим это по тому, как они начали вести хозяйственную деятельность. Туда несколько раз выезжал целый десант с облздрава оказывать соответствующую помощь, — добавил Юрий Гранатуров.

Как сообщалось, в начале лета Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования. Чтобы обеспечить функционирование Южноукраинской городской клинической больницы до конца 2021 года, нужно было 35 миллионов гривен.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорили, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждали, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким говорил, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больницы. По его мнению, в проблемах виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ. В свою очередь, глава облсовета Анна Замазеева говорила, что решать проблемы Южноукраинской больницы, которая осталась без админштата и финансирования, должны мэр и депутаты Южноукраинска.