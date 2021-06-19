Чтобы обеспечить функционирование Южноукраинской городской клинической больницы до конца 2021 года, нужно 35 миллионов гривен.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказал мэр Южноукраинска Валерий Онуфриенко.

Он рассказал, что весной городской совет Южноукраинска весной выделил 3,4 миллиона гривен на зарплаты медикам местной больницы. В пределах такой же суммы депутаты планируют выделить деньги и сейчас — чтобы выплатить зарплаты работникам больницы.

— Ситуация действительно сложная. По руководству ведется следствие, почему они допустили такое финансовое состояние. У главврача Центра первичной медико-санитарной помощи Анатолия Никитина закончился контракт. Левченко (главврачу ЮГКБ, — прим.) было объявлено взыскание, и она была уволена. По ней идет дело, потому что как можно было спланировать работу больницы так, что в апреле уже закончились деньги на зарплату людям. Ну и проблема в том, что из НСЗУ не поступают деньги в полном объеме. Мы создаем отдельное управление, подчиненное исполнительному комитету, и теперь берем на себя всю ответственность, — сказал Валерий Онуфриенко.

Он добавил, что 35 миллионов гривен — большая сумма для бюджета Южноукраинска. Именно столько надо, что поддержать больницу до конца года.

— Около 35 миллионов нужно, чтобы удержать больницу на плаву, а для бюджета нашего города это очень большая сумма, — отметил он.

Как сообщалось, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывают из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждают, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким утверждает, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больницы. По его мнению, в проблемах виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ.