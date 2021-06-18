В Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждают, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

Об этом корреспонденту НикВести сказали в профсоюзе больницы, а также городской голова Южноукраинска Валерий Онуфриенко.

По словам мэра, горсовет обращался письменно и по телефону в управление здравоохранения, но в ответ получал только отписки.

— Мы в область писали — проверьте, пришлите людей. Мы обращались. Нам была отписка, что якобы надо обращаться в начале года, чтобы они включили больницу в план проверок. Сказали, что такой возможности нет, мол, давайте во втором или третьем квартале. Такие отписки были, хотя мы просили, чтобы сразу направили комиссию, — сказал он.

Городской голова отметил, что сейчас планируется проводить конкурс на должность нового руководителя больницы. В конкурсной комиссии должны быть и представители облздрава.

— Нам нужно проводить конкурсную комиссию по выбору руководителя всей медико-санитарной частью, а из области должны прислать своих представителей. По правилам, там должны быть представители профсоюза больницы, горздрава и от области. Мы задержку имеем из-за этого, — добавил мэр.

Валерий Онуфриенко говорит о том, что никто не хочет брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

— Когда все закручивается более серьезно, уже задействованы правоохранительные органы, сразу все стараются отстраниться: «Ой, я не знал, извините, я отреагирую». Когда по телефону говорили, что надо принять меры, они отвечали: «Да, мы вас взяли во внимание». Когда говорили о проблемах — «направьте официальное письмо». Если человек хочет решить проблему, он ее будет решать даже по телефонному звонку, а если не хочет — будет ждать. А бумагу направить почтой туда, сюда — это месяц-два пройдет. Каждый боится теперь на себя взять ответственность. Сегодня День медицинского работника, я иду поздравлять, там придется отвечать на очень «горячие» вопросы. Это же люди. Если, к примеру, женщина работает в больнице, а сама воспитывает двоих детей, у нее кредит. Как помочь? Из НСЗУ пришло немного денег — мы по 500-1000 гривен аванса выплатили. Это почти ничего, но надо выкручиваться, — сказал мэр Южноукраинска.

Обращался в облздрав и профсоюз больницы. Об этом НикВести сказала заведующая инфекционным отделением Зоя Нечитайло. Подтвердили информацию и в самом профсоюзе.

Как сообщалось, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывают из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.