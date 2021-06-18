Виталий Ким

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким утверждает, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больницы. По его мнению, в проблемах виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Губернатор отметил, что больница не обращалась в облгосадминистрацию с данными проблемами. При этом, по словам Виталия Кима, штат в медучреждении раздут, а пакетов, заключенных с Национальной службой здравоохранения, слишком мало и они не покрывают расходы.

— Больница не обращалась. Это предприятие Южноукраинского городского совета. У них раздутый штат был. Если не ошибаюсь, на 2021 год у них подписан пакет с НСЗУ был где-то на 19 с чем-то миллионов гривен, чего очень мало, а штат огромный. Руководитель уволен, они будут проводить конкурс на нового. Но оптимизация, в любом случае, там должна пройти. Они не готовы по пакетам, не набрали достаточного количества услуг, чтобы больница функционировала. Не могу сказать, что у них один из худших, но один из плохих результатов по подготовке вхождения в реформу, — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что в облгосадминистрации за ситуацией следят, но повлиять напрямую не могут. При этом, уволенная главный врач даже пыталась устроиться на работу в облздрав, но ее не взяли из-за сложившейся ситуации.

— Мы контролируем и понимаем эту ситуацию. Главврач Южноукраинской больницы хотела трудоустроиться (в облздрав, — прим.) я отказал, потому что она завалила работу там. Такая картинка. Мы ее понимаем, только не можем повлиять, потому что пакет с НСЗУ они формировали. Мы неоднократно обращались, говорили, что готовы помогать, — отметил Виталий Ким.

По его словам, ОГА предлагала свою помощь в формировании пакета, но ее не приняли.

— Мы помогаем, курируем, направляли письма — сделайте пакет, получайте оборудование. Помощь тогда можно оказать, когда ее готовы принять, — отметил он.

Глава ОГА сообщил, что поручил разобраться со штатом больницы — изучить структуру, чтобы в дальнейшем оптимизировать ее.

— Штат, который там есть, по моим данным, раздут. По моему субъективному мнению, часть врачей надо перевести в другие учреждения. Также я не вижу структуру — не могу понять раздут штат врачей или сопутствующего персонала. Я дал поручение разобраться с этим вопросом: со штатом, сколько надо денег, чтобы сохранить врачей и надо ли сокращать обслуживающий персонал. В любом случае, это вина больницы и проблема годовалой давности. Они контрактовались не сейчас на 2021 год. Проблема возникла сейчас — когда деньги начали заканчиваться, — сказал губернатор.

Сложившуюся ситуацию он считает показателем работы руководства учреждения.

— Раздувать штат, когда вы понимаете четко, что у вас нет пакета и не хватает денег на следующий год, не принять меры и уволиться — показатель работы, — резюмировал он.

Как сообщалось, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывают из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждают, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.