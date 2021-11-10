Сергей Лупов/Facebook

В Южноукраинской городской многопрофильной больнице представили нового главврача — в конкурсе победил Сергей Лупов.

Об этом сообщается на сайте Южноукраинского городского совета.

Отмечается, что он приступил к выполнению обязанностей с 1 ноября. С ним заключили контракт на три года.

Согласно декларации, поданной Сергеем Луповым в качестве кандидата на должность, он занимался частной стоматологической практикой, был оформлен как физическое лицо-предприниматель. В 2020 году он заработал 1 миллион 250 тысяч 465 гривен.

Сергей Лупов владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2020 года выпуска, за который выплачивает кредит. Какую-либо недвижимость не задекларировал.

Как сообщалось, в начале лета Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования. Чтобы обеспечить функционирование Южноукраинской городской клинической больницы до конца 2021 года, нужно было 35 миллионов гривен.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорили, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждали, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким говорил, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больницы. По его мнению, в проблемах виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ. В свою очередь, глава облсовета Анна Замазеева говорила, что решать проблемы Южноукраинской больницы, которая осталась без админштата и финансирования, должны мэр и депутаты Южноукраинска.