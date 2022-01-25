Мэр Мукачево Андрей Балога и первая украинка, покорившая Эверест, Ирина Галай присоединились к «Команде Разумкова».

Об этом сообщил корреспондент «Украинской правды» по итогам презентации проекта Дмитрия Разумкова.

Андрей Балога будет отвечать в Команде Разумкова за направление местного самоуправления, а Ирина Галай будет заниматься вопросами экологии.

Кроме того, стало известно, что возглавит ОО «Команда Разумкова» пресс-секретарь бывшего спикера Рады Ольга Туний.

На встрече присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

Дмитрий Разумков со сцены объявил, что его команда начинает всеукраинский тур, пообещал объехать все регионы для поиска единомышленников.

— Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит — создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ГО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию, — сказал он.

Напомним, что 7 октября 2021 года депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. После чего он заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.

Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Позже бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».