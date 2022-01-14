Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправится в тур по стране.

Как пишет TheБабель, 3 декабря прошлого года Дмитрий Разумков анонсировал создание своей команды («Команда Разумкова») и предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте.

Через несколько дней с ними связались и предупредили, что дальнейшая информация появится после праздников.

13 января единомышленники экс-спикера получили от него письмо с анонсом большого тура по стране. Сторонникам предлагают заполнить анкету, рассказать о главных проблемах своих регионов и поделиться идеями по их решению. С авторами лучших идей свяжутся помощники Разумкова и обсудят дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что 7 октября 2021 года депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова. После чего он заявил, что останется народным депутатом Украины и будет строить собственную команду.

Перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Позже бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».