По итогам 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, перечислил более 307,4 миллионов гривен в бюджеты разных уровней.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отчисления в государственный бюджет Украины составили 244,8 миллионов гривен, а в местные бюджеты — 62,6 миллионов гривен. Терминал оказался в числе крупнейших налогоплательщиков Николаева.

— Порт вышел на докризисный уровень по объемам перевалки — грузооборот порта за 2021 год увеличился до 7,63 миллионов тонн. В то же время рост налоговых платежей составил 23%. Мы входили и входим в число крупнейших налогоплательщиков Николаева и верим в то, что эффективность нашего предприятия влияет на экономическое развитие региона. Увеличение налоговых отчислений связано в том числе и с ростом средней зарплаты на предприятии. Терминал не только платит налоги, но и продолжает финансировать проекты, которые повышают качество жизни жителей Николаева. Фокус социальных проектов 2022 года не поменяется — поддержка медицины Николаевской области, спорт и развитие инфраструктуры Николаева, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Кроме уплаченных налогов в 2021 году порт финансировал крупные социальные проекты — было выделено 4,9 миллионов гривен, что на 28% больше, чем в предыдущем году.

Ключевыми проектами года стали участие в городских инфраструктурных проектах и поддержка спорта. В частности, порт поддержал проект строительства двухуровневой транспортной развязки в Николаеве — выделил средства на разработку предпроектной документации, принимал участие в ремонте дорог Корабельного района. В сфере спорта — порт за собственные средства построил две спортивные площадки, поддержал велофестиваль юга Украины «МиКолесо», Чемпионат Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» и другие проекты.

Напомним, в пятницу, 3 декабря, порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 7 миллионов тонн грузов и обработал 422 судна.